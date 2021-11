Spider-Man: No Way Home, nel trailer è presente una chiara citazione a Tobey Maguire

Nel trailer di Spiderman No Way Home è presente una chiara citazione a Tobey Maguire che i fan più disattenti potrebbero non aver notato, dunque ve la spieghiamo nel seguente articolo.

Il filmato promozionale distribuito dalla Sony Pictures nelle scorse ore è tornato a mostrare 'la famosa battaglia sul ponte', già in precedenza al centro della campagna marketing del film: in questa scena, che presumibilmente arriverà a conclusione del primo atto della trama, vede Dottor Octopus affrontare per la prima volta Spider-Man di Tom Holland: la sequenza concludeva il primo trailer di No Way Home ma apre il secondo, che a sua volta la contestualizza ancora meglio.

Peter Parker indossa un completo elegante (forse è appena uscito dal tribunale per discolparsi dalle accuse di Mysterio, o magari ci si sta recando: e chissà quale avvocato lo aspetta...) ma ad un certo punto appare Dottor Octopus, che scatena il caos. Nel filmato vediamo alcuni scampoli della battaglia tra i due superesseri, che mette a ferro e fuoco il ponte. Ad un certo punto però Dottor Octopus sembra avere la meglio su Spider-Man, e grazie alle sue quattro braccia metalliche riesce ad immobilizzarlo contro uno dei pilastri del ponte: proprio in questo frangente Peter rimane senza maschera, e quando Otto Octavius lo vede in faccia rimane sgomento: 'Tu non sei Peter Parker', esclama stupito il villain, dopodiché il trailer passa alla sequenza successiva interrompendo un dialogo a dir poco interessante.

La frase di Dottor Octopus è chiara: si riferisce al fatto che il Peter Parker che conosce ha il viso di Tobey Maguire e non quello di Tom Holland. Al di là delle possibili manomissioni digitali alle quali il filmato sarebbe stato sottoposto, la battuta di Alfred Molina e la reazione del suo personaggio allo smascheramento del Peter Parker di Tom Holland è il riferimento più diretto al possibile ritorno dei precedenti Spider-Man, in quanto specifica che il villain (e dunque, presumibilmente, anche tutti gli altri nemici del film) ricorda benissimo i suoi trascorsi con il supereroe del rispettivo universo.

Il trio di supereroi è stato immaginato insieme in questo nuovo poster fan made di Spiderman No Way Home: il film esce in Italia il 15 dicembre, avete già una mezza idea di come reagirete all'eventuale ritorno di Andrew Garfield e Tobey Maguire? Ditecelo nei commenti!