Spider-Man No Way Home, trailer anche online o sarà esclusiva dello show di Los Angeles?

Nelle scorse ore è stata finalmente svelata la data di debutto del nuovo trailer di Spiderman No Way Home, che sarà presentato per la prima volta durante un evento dei fan che si terrà a Los Angeles martedì 16 novembre: ma quando debutterà online il filmato?

La natura a porte chiuse dell'evento, che ricordiamo si terrà al Regal Sherman Oaks di Los Angeles alle 17pm orario locale (ovvero quando saranno circa le 2am di mercoledì 17 in Italia), ha fatto preoccupare i fan del resto del mondo, che si sono domandati se il filmato rimarrà esclusivo dei partecipanti allo show, che includerà anche 'grandi sorprese'.

Ma prima di farvi prendere dall'ansia, dovreste sapere che secondo gli ultimi rapporti Sony farà debuttare il trailer anche online: non è chiaro se il filmato arriverà sul web contemporaneamente alla presentazione sul grande schermo del Regal Sherman o se si farà attendere qualche minuto o ora in più, ma comunque dovrebbe comparire sui canali ufficiali nel giro di poco tempo e sempre nella giornata di martedì (in Italia già mercoledì a quel punto).

Vi ricordiamo che Spider-Man: No Way Home arriverà nei cinema italiani dal 16 dicembre prossimo. Nel frattempo, ecco le ultime dichiarazioni di Kirsten Dunst su Spiderman No Way Home e su un possibile ritorno nei panni della storica Mary Jane Watson della trilogia di Sam Raimi.