Spider-Man: No Way Home, un nuovo trailer omaggia tutti e 8 i film del franchise!

Spider-Man: No Way Home arriverà in home video alla fine del mese e per l'occasione è stato diffuso in streaming un nuovissimo trailer che rende omaggio a tutti e gli 8 film del franchise prodotto da Sony Pictures, dalla trilogia di Sam Raimi con Tobey Maguire, passando per il dittico con Andrew Garfield e l'ultima trilogia con Tom Holland.

Con l'uscita di questo nuovo trailer Sony sponsorizza quindi tutti i 7 film di Spider-Man precedenti a No Way Home che saranno finalmente disponibili per l'acquisto in digitale, in concomitanza con l'arrivo dell'ultimo film con Tom Holland in home video, prevista per il 22 marzo in versione digitale e il 12 aprile in formato fisico (sia in Blu-Ray che in 4K Ultra HD). Le immagini del filmato ci portano coi ricordi indietro alla trilogia di Sam Raimi con Tobey Maguire protagonista, poi vediamo le immagini dei due Amazing Spider-Man con Garfield e infine alcune sequenze degli ultimi film con Tom Holland, in particolare Homecoming e Far From Home.

La versione home-video di Spider-Man: No Way Home includerà venti minuti aggiuntivi con Tobey Maguire e Andrew Garfield: nello specifico, pochi giorni fa la Sony ha anticipato qualche dettaglio in più sui contenuti speciali dell'edizione del film, tra i quali spicca una featurette di "80 minuti di divertimento dietro le quinte" e soprattutto "20 minuti" di filmati con i cosiddetti "Peter 2" e "Peter 3", interpretati dagli ex protagonisti delle precedenti saghe di Spider-Man.

Anche se è improbabile che si tratti di venti minuti di scene eliminate dal film (ma non si sa mai), la featurette offrirà tante nuove immagini di Andrew Garfield e Tobey Maguire, notizia che sicuramente sarà accolta a braccia aperte dai fan.

