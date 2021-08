Spider-Man: No Way Home, il trailer nasconde un riferimento a Miles Morales?

Il trailer di Spider-Man: No Way Home è qui, e pare sia già tra i più visti di sempre. I fan lo chiedevano da mesi, perché manca ormai davvero poco all'uscita del film, prevista per il 17 Dicembre. Il trailer in questione ha dato una risposta ad alcune domande, e ne ha lanciata una nuova: ci sarà anche Miles Morales nella pellicola?

A far nascere questa domanda è un'inquadratura, che figura anche nello snippet del video. In questa scena, Peter si rivolge ad una donna che si trova in una limousine. In molti hanno subito pensato che potrebbe trattarsi della mamma di Miles Morales, non sarebbe la prima volta che incontriamo un suo parente. Ricordiamo, infatti, la breve apparizione dello zio Aaron Davis in Homecoming. La donna, interpretata da Paula Newsome, è entrata a far parte del cast nell'Aprile 2021, ma il suo ruolo non è stato specificato. Questo ha lasciato spazio alla teoria. Oltre alla probabile apparizione di altri Spider-Man, data la probabile presenza di Andrew Garfield e Tobey Maguire, potrebbe essere interessante vedere Morales, probabilmente però sarebbe troppo per un film solo.

E dunque, a partire da questo, altri hanno pensato che la misteriosa donna potrebbe essere in verità la madre di MJ (Zendaya). Questo avrebbe perfettamente senso, e la scena potrebbe essere proprio un tentativo da parte di Parker di spiegarsi, dato l’incantesimo di Doctor Strange, che porta tutta la popolazione a dimenticare la vera identità di Spider-Man. Questo potrebbe, infatti, far si che il personaggio interpretato da Zendaya dimentichi dettagli della sua storia con Peter! Secondo alcuni MJ potrebbe essere presente nella macchina ma eliminata digitalmente dalla Marvel: sappiamo quanto ci tenga al massimo riserbo. Sembra però una probabilità remota.

La verità è che non siamo in grado di stabilire chi possa essere il personaggio interpretato da Newsome, ma con l’introduzione del Multiverso e il ritorno di diversi villain, sembra improbabile che Miles Morales farà la sua apparizione in questo film. Ma con il MCU mai dire mai. Staremo a vedere.