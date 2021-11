Spider-Man: No Way Home, nel trailer anche Kraven Il Cacciatore... ma è Jimmy Kimmel!

Il nuovo trailer di Spider-Man: No Way Home ha monopolizzato l'attenzione dei media nel corso della giornata di ieri e così il popolare conduttore Jimmy Kimmel durante il suo late show ha ironizzato sul filmato e sulla presenza di moltissimi personaggi aggiungessi ad esso, ma non in un ruolo qualsiasi, bensì in quello di Kraven, il Cacciatore.

Al termine del suo monologo in apertura di puntata, infatti, Kimmel ha presentato una "nuova versione" del trailer di SpiderMan No Way Home in cui compare un bizzarro e impacciato Kraven Il Cacciatore da lui interpretato, con tanto di costume (più simile a un bislacco costume di carnevale) pronto a minacciare Peter Parker di staccargli e appendergli la testa sulla parete di casa, proprio come farebbe un vero cacciatore! Potete visualizzare il trailer parodiato in alto su questa pagina.

Nella giornata di ieri abbiamo parlato ampiamente del nuovo trailer, citando anche una chiara citazione a Tobey Maguire o ancora a un riferimento alla presenza di Andrew Garfield in SpiderMan No Way Home, data dalla scena in cui la MJ di Zendaya precipita nel vuoto, citazione evidente della sequenza già vista in The Amazing Spider-Man 2: Il potere di Electro con Emma Stone nel ruolo di Gwen Stacy. Proprio Electro torna in SpiderMan No Way Home con un look del tutto rinnovato. Rimane da capire se sarà lo stesso personaggio proveniente dall'universo del Peter Parker di Andrew Garfield oppure sarà una versione del tutto nuova e proveniente da altrove.

Non ci resta che attendere l'uscita al cinema della pellicola il prossimo 15 dicembre nelle sale italiane e due giorni dopo in quelle americane. Il film è al momento l'ultimo capitolo della saga di Spider-Man con protagonista Tom Holland, col contratto attuale del giovane attore britannico, come saprete diviso tra Sony Pictures e Disney, che prevede ancora un non meglio specificato film crossover MCU nel quale Peter Parker non sarà il solo protagonista.