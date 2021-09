Spider-Man: No Way Home, il trailer IMAX rivela nuovi importanti dettagli

Spider-Man: No Way Home è una delle pellicole più attese di tutti i tempi, lo dimostra il fatto che il primo trailer ha battuto il record di Avengers: Endgame, ma ora che il trailer ufficiale è stato rilasciato in versione IMAX, i fan hanno fatto nuove scoperte.

Per un film come questo, anche il minimo dettaglio può rivelarsi una cosa fondamentale. Grazie al primo trailer abbiamo potuto dare uno sguardo a Dottor Octopus di Alfred Molina, diverse altre apparizioni di villain e abbiamo appreso che la vita di Peter è in rovina grazie a Mysterio.



Il trailer è stato analizzato fotogramma per fotogramma per settimane dai fan, ma ora il processo può ricominciare con questa versione IMAX che trovate qui sopra.

Una delle novità più importanti è arrivata dal momento più discusso del trailer: la rivelazione di Doc Ock. Con l'inquadratura più ampia, si può vedere la parte superiore di una cintura, ma è difficile dire se corrisponda a quanto visto in Spider-Man 2 o se sia un design leggermente nuovo. In ogni caso, potete dare un'occhiata voi stessi nella nostra gallery in calce alla notizia.



Una delle più grandi teorie emerse online dopo la diffusione del trailer originale era che l’avvocato di Peter fosse Matt Murdock (Charlie Cox), ma come mostra il trailer IMAX, quell'avambraccio purtroppo non è quello di Daredevil, per la delusione dei fan del diavolo di Hell's Kitchen.



Infine il trailer IMAX offre uno sguardo più ampio al Sanctum Sanctorum di Doctor Strange e anche alla nuova ambientazione glaciale al suo interno.

Che cosa ne pensate di questi nuovi dettagli? Fatecelo sapere nei commenti!

In attesa dell'uscita del film date un'occhiata al busto grandezza naturale di Tom Holland e al merchandising di Spider-Man: No Way Home.