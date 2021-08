Spider-Man: No Way Home, nel trailer c'è anche la madre di Miles Morales?

In questi giorni ci tocca affrontare un'incredibile mole di teorie su Spider-Man: No Way Home: l'uscita del tanto agognato trailer del film con Tom Holland ha immediatamente messo in moto la fantasia dei fan, come sempre pronti a partorire ragionamenti più o meno credibili a partire da ogni minuscolo dettaglio.

Mentre qualcuno parla addirittura della possibile presenza di Tobey Maguire nel trailer di Spider-Man: No Way Home, infatti, altri preferiscono concentrarsi sulla comparsa di una donna misteriosa che, secondo alcuni, potrebbe ricoprire un ruolo piuttosto importante nel Marvel Cinematic Universe.

La donna in limousine con cui Peter parla nel corso del trailer è interpretata da Paula Newsom e il suo ruolo nel film non è ancora stato chiarito: volando un po' con la fantasia, dunque, in molti hanno addirittura cominciato ad indicarla come possibile madre di Miles Morales, che dopo il successo di Spider-Man: Un Nuovo Universo potrebbe dunque apparire come quarto Uomo Ragno nell'MCU al fianco dei tre Peter Parker di Holland, Maguire e Garfield.

La cosa sembra effettivamente poggiare su basi piuttosto deboli, tanto più che nei mesi scorsi si è parlato del personaggio di Newsom come della madre di MJ, ipotesi al momento decisamente più probabile: con Marvel, però, mai dire mai! A proposito di teorie, intanto, in molti si chiedono come mai Doctor Strange indossi ancora l'Occhio di Agamotto.