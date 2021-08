Spider-Man: No Way Home, nel trailer ci sono i disegni fatti da MJ in Homecoming

Ci sarà da tenere gli occhi ben aperti durante Spider-Man: No Way Home: il nuovo film del Marvel Cinematic Universe si preannuncia come un vero e proprio ricettacolo di easter-egg e soprese di vario genere indirizzate ai fan del franchise, ma non tutti potrebbero saltare agli occhi degli spettatori meno attenti.

Nel corso del trailer che secondo alcuni fan nasconderebbe il Peter Parker di Tobey Maguire abbiamo infatti assistito ad un turbinio di elementi che hanno fatto strabuzzare gli occhi ai tanti appassionati in attesa dell'uscita del film con Tom Holland e Benedict Cumberbatch.

Tra una teoria su Mephisto e un'altra su Miles Morales, però, qualcuno ha notato qualcosa di molto più concreto e ammiccante in particolar modo ai fan dello Spider-Man del Marvel Cinematic Universe: in una scena sono infatti presenti i disegni di Peter Parker e del coach Wilson realizzati dalla MJ di Zendaya nel corso di Spider-Man: Homecoming.

Un riferimento all'esordio dell'Uomo Ragno di Holland che non tutti hanno notato, ma che non è sfuggito alla vista dei fan più attenti. Meglio restare in allerta, comunque: siamo piuttosto sicuri che le sorprese non siano finite qui! Parlando di freddi numeri, intanto, recentemente è stato svelato il minutaggio ufficiale di Spider-Man: No Way Home.