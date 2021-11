Spider-Man: No Way Home, il nuovo trailer sta per arrivare? Crescono i rumor

Mentre i fan prendono di mira la Sony in attesa del secondo trailer di Spider-Man: No Way Home, sul web si stanno diffondendo numerosi rumor in merito al suo possibile rilascio. A quanto pare infatti, presto potremo ricevere nuovo materiale promozionale della terza pellicola dedicata all'Uomo Ragno di Tom Holland.

Fin qui, ad un mese e poco più dal rilascio ufficiale della pellicola, non siamo ancora in possesso di alcun poster, sebbene di recente, qualche poster di Spider-Man: No Way Home sia stato avvistato in Australia.

Proprio nelle ultime ore, Daniel Richtman, uno scooper popolare e affidabile, ha condiviso un interessante aggiornamento sul marketing della pellicola, anticipando che di qui a qualche giorno sarebbe arrivato proprio un poster ufficiale, a suo avviso tra sabato 6 novembre e domenica 7 novembre. Nei giorni immediatamente successivi al suo rilascio poi, sarebbe giunto anche il tanto agognato, molto probabilmente ad un mese esatto dall'uscita di Spider-Man: No Way Home al cinema, prevista per il 17 dicembre.

In molti sperano che questo benedetto trailer possa finalmente confermare alcune delle teorie più discusse negli ultimi mesi, permettendo di vedere finalmente in azione i tre Spider-Man visti negli anni, interpretati da Tobey Maguire, Andrew Garfield e il più recente Tom Holland. Staremo a vedere.