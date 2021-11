Spider-Man: No Way Home, alcuni cinema hanno ricevuto il trailer? Facciamo chiarezza

Secondo nuove indiscrezioni, alcuni cinema statunitensi hanno già iniziato a ricevere i file per il nuovo trailer di Spider-Man: No Way Home, mentre la data d'uscita del film fissata in Italia per il 16 dicembre e in Nord-America per il giorno successivo è sempre più vicina.

Come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi, esisterebbero tre diversi trailer di Spiderman No Way Home, uno dei quali includerebbe la presenza barra il reveal ufficiale di Tobey Maguire e Andrew Garfield, già comparsi negli ultimi leak di Spiderman grazie a immagini trapelate dal film che includono anche la presenza di Charlie Cox. Secondo quanto riportato la Sony sarebbe pronta a svelare il 'mistero' ormai noto sul coinvolgimento dei due ex attori del franchise, ma a remare contro questa decisione ci sarebbe nientemeno che Kevin Feige, co-produttore del fil diviso tra Disney e Sony.

Il nuovo capitolo di questa telenovela vorrebbe che, come riportato dal tweet pubblicato da una pagina fan finora dimostratasi più che vicina e affidabile per quanto riguarda ogni aggiornamento su No Way Home, i cinema in Nord-America avrebbero già iniziato a ricevere il file per il nuovo trailer di Spider-Man. Naturalmente è una notizia che va presa con le pinze, sulla quale si è pronunciato anche il noto insider Daniel Richtman: e infatti secondo lui, al contrario, il report sarebbe errato.



Tuttavia lo stesso Ritchman è alla carica del folto gruppo di quei principali insider hollywoodiani che in precedenza avevano indicato il 15 e il 17 novembre come possibile finestra di lancio dell'atteso filmato promozionale, e considerando che la data d'uscita del film è prevista tra praticamente un mese, i tempi si direbbero più che maturi.

