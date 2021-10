Spider-Man: No Way Home, il trailer 2 sarà anticipato dopo i leak? Cosa sappiamo

I nuovi leak di SpiderMan No Way Home non hanno solo svelato quelli che sembrerebbero essere i costumi di Tobey Maguire, Andrew Garfield e Willem Dafoe, ma soprattutto hanno gettato ulteriore benzina sul fuoco dell'attesa dei fan, che non vedono l'ora dell'uscita del secondo trailer del film.

Sono molti infatti gli utenti in rete che, dopo aver visto le immagini dei costumi di Spider-Man 3 trapelate nelle scorse ore, hanno iniziato ad inneggiare all'uscita del filmato promozionale, praticamente quasi più atteso del film stesso: non è dato sapere se la Sony deciderà di svelare ufficialmente la presenza di Tobey Maguire e Andrew Garfield nel nuovo trailer (una mossa coraggiosa che però sicuramente attirerebbe al cinema praticamente chiunque) o se invece sceglierà di mantenere il segreto fino a quando il film non sarà in sala (e andare incontro a nuovi potenziali leak), tuttavia secondo le ultime indiscrezioni la pubblicazione del filmato non è in programma per i prossimi giorni.

I principali insider di Hollywood continuano a sostenere che il trailer di No Way Home sarà pubblicato dopo quello di Morbius, a sua volta atteso per la prossima settimana, più precisamente martedì 2 novembre. Secondo le informazioni in loro possesso, la Sony al momento non ha deciso di rivedere i propri piani di marketing nonostante la fuga di notizie delle scorse ore ... ma non è detto che le cose non possano cambiare.

Come al sempre vi terremo aggiornati, dunque rimanete sintonizzati.