Spider-Man: No Way Home, nessun trailer il 15 dicembre: un tweet fa chiarezza

Sul sito del British Board of Film Classification (BBFC), organizzazione che si occupa di classificare i film, compariva la scheda di Spider-Man: No Way Home, con la data del 15 dicembre che indicava l'arrivo di un trailer. Una secelta bizzarra, visto che si tratta del giorno, sia in U.K. che in Italia, in cui uscirà il film.

Ora in risposta ad un tweet, BBFC ha chiarito l'equivoco:"Ciao, questo è un trailer che è già stato realizzato per Screen X. La data di uscita sul sito web è la data di uscita del film e non del trailer. Stiamo aggiornando il nostro sito web per far sì che corrisponda".



Spider-Man: No Way Home ha fatto registrare un record nelle prevendite dei biglietti, mandando letteralmente in tilt il sistema online di prenotazione dei tagliandi per l'uscita del film nelle sale, previsto proprio il 15 dicembre, giorno in cui i fan pensavano di vedere anche un nuovissimo trailer.

In realtà quel giorno sarà 'soltanto' il debutto nelle sale dell'opera firmata Jon Watts del Marvel Cinematic Universe.

Nel cast torneranno Tom Holland nel ruolo di Peter Parker/Spider-Man, Zendaya in quello di 'MJ' Jones, e Benedict Cumberbatch in quelli di Stephen Strange.

Nel film ci sarà anche il gradito ritorno del Dottor Octopus. Alfred Molina ha dichiarato che inizialmente non voleva tornare ad interpretare Doc Ock.



In realtà il suo non sarà il solo ritorno nel franchise, che potrebbe riservare parecchie sorprese ai fan.