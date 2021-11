Spider-Man: No Way Home, tornerà anche Mysterio? Gli ultimi rumor fanno sognare i fan

L'attesa per Spider-Man: No Way Home è a livelli da record, e senza l'ufficialità definitiva del ritorno di Tobey Maguire e Andrew Garfield i fan continuano a domandarci chi ci sarà o meno nel nuovo film del Marvel Cinematic Universe.

Un nome sulla bocca di tutti è quello di Mysterio, il villain interpretato da Jake Gyllenhaal nel precedente episodio della saga Spider-Man: Far From Home: come saprete la storia di No Way Home partirà pochi istanti dopo la scena post-credit del film del 2019, quando Mysterio svelava al mondo l'identità segreta di Spider-Man accusandolo di omicidio (come ricordato anche dalle prime sequenze del trailer di Spiderman No Way Home). Ma il villain tornerà in qualche modo anche in questo nuovo episodio?

Ebbene, secondo quanto riportato in queste ore si, Mysterio tornerà in Spider-Man: No Way Home, anche se il suo ruolo non sarà quello che potreste immaginarvi: se i rumor sul suo ritorno dovessero dimostrarsi veritieri, allora Mysterio comparirà solo tramite dei filmati pre-registrati, dunque simili a quelli visti nel finale di Far From Home. Non è chiaro inoltre se Jake Gyllenhaal abbia registrato materiale inedito per questi filmati, o se la sua presenza nel film sarà fornita esclusivamente da scene scartate dal capitolo del 2019.

Nel frattempo, vi domandiamo: a cosa potrebbe servire il misterioso cubo magico visto nel trailer di Spiderman No Way Home?