Spider-Man: No Way Home: torna anche Mysterio nel nuovo merchandise del film Marvel

A poche ore dall'uscita dei nuovi promo art ufficiali di Spider-Man: No Way Home, che hanno mostrato Peter Parker e Doctor Strange, per l'attesissimo cinecomic Marvel Studios emergono ora nuovi pezzi del merchandise ufficiale.

L'account Twitter Spider-Man: No Way Home News ha recentemente pubblicato una foto con varie magliette che sono ora disponibili per l'acquisto su Amazon: un paio di queste mostrano la scritta "crediamo in Mysterio", suggerendo che Peter avrà pesantemente a che fare con le conseguenze delle azioni di Quentin Beck nel finale del precedente film della saga, Spider-Man: Far From Home.

Ricordiamo che, molto prima che Loki su Disney+ liberasse la sacra linea temporale e aprisse le porte al Multiverso, i rumor su Spider-Man: No Way Home avevano anticipato a realtà parallele e viaggi interdimensionali: finora è stato confermato che Spider-Man unirà le forze con Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) per affrontare Dottor Octopus di Alfred Molina (di ritorno da Spider-Man 2 di Sam Raimi) e Electro di Jamie Foxx (di ritorno da The Amazing Spider-Man 2); a loro volta, questi annunci hanno portato maggior credibilità alle speculazioni circa i possibili ritorni degli Spider-Men di Tobey Maguire e Andrew Garfield e del Daredevil di Charlie Cox, ritorni che sono stati dati ormai per certi dai maggiori scooper di Hollywood.

In attesa del trailer di Spider-Man: No Way Home, un teaser della Sony ha promesso che il più grande viaggio di Peter Parker sta per arrivare. Quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nei commenti.