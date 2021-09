Spider-Man: No Way Home, torna Daredevil? Charlie Cox: 'Non voglio rovinare la sorpresa'

Daredevil sì, Daredevil no: è questa la domanda che tormenta i fan Marvel dopo l'uscita del trailer di Spider-Man: No Way Home e la nascita di mille e più nuove teorie sul grande ritorno del personaggio interpretato da Charlie Cox. Ma dove sta la verità? Il diavolo di Hell's Kitchen è davvero pronto a ritornare all'ovile?

A parlarne è stato lo stesso Charlie Cox: l'attore che interpretò il personaggio nell'amatissima serie Netflix ha già smentito di essere il proprietario degli avambracci apparsi nel trailer di Spider-Man: No Way Home, ma di fatto non ha del tutto chiuso le porte all'eventualità di una sua comparsa nel film con Tom Holland e Zendaya, asserendo semplicemente di non voler rovinare la sorpresa ai fan.

"Non vorrei rovinare la sorpresa a nessuno, in ogni caso. Capisci cosa intendo? Ho un po' di ansia al riguardo, sai, è un argomento difficile da affrontare. Penso che a tutti noi, me incluso, toccherà semplicemente aspettare per vedere cosa accadrà" sono state le parole dell'attore volto di Matt Murdock.

Una discrezione sicuramente sospetta, ma che in fondo potrebbe anche non avere alcun significato particolare: seguendo il consiglio del buon Charlie, dunque, non ci resta altro da fare che metterci comodi ad attendere l'uscita del film. A tal proposito, alcune voci parlano di rischio slittamento per Spider-Man: No Way Home.