Spider-Man No Way Home torna al cinema con una nuova versione: ecco la data!

Spider-Man No Way Home è appena arrivato su Netflix, dove i fan hanno finalmente potuto rivedere la pellicola con Tom Holland. Tuttavia non è ancora tempo di andare avanti, perché qualche tempo fa abbiamo scoperto che esiste un'altra versione del film, che arriverà presto al cinema: ecco quando!

Questo cut è stato soprannominato "The More Fun Stuff Version", e sarà rilasciato per festeggiare i 60 anni del personaggio di Spider-Man. In questo montaggio i fan vedranno più scene di Spidey, mentre altre già presenti e precedentemente tagliate per motivi di spazio saranno mostrate per esteso.

Nel calendario di uscita, pubblicato dalla pagina ufficiale del film su Instagram, vediamo che il primo Paese ad accogliere questa versione di Spider-Man: No Way Home sarà l'Indonesia, dove la pellicola raggiungerà le sale a partire dal 31 di Agosto. Seguiranno poi il Canada, gli USA e diversi altri Paesi dal 1 Settembre. Sembra che i fan italiani dovranno invece aspettare un po' di più. L'uscita della More Fun Stuff Version da noi è prevista infatti per il 18 Settembre, e ci rende terzultimi nella lista dei luoghi in cui la pellicola arriverà, seguiti solo da Spagna (23 Settembre) e Corea del Sud (6 Ottobre).

E voi, andrete a vedere Spider-Man: No Way Home - The More Fun Stuff Version? Fatecelo sapere nei commenti!