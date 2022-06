Spider-Man: No Way Home torna al cinema con un nuovo cut: arriva la More Fun Stuff Version

Dopo lo schiacciante trionfo agli MTV Movie & TV Awards e l'incredibile successo al botteghino, Spider-Man: No Way Home è pronto a tornare sugli schermi statunitensi e canadesi a partire dal 2 Settembre, con un nuovo cut, intitolato The More Fun Stuff Version.

A dare la notizia sono proprio i tre Spider-Man provenienti dai vari universi, Tobey Maguire, Tom Holland e Andrew Garfield, che in un video molto breve ci fanno sorridere mentre annunciano l'arrivo di questa nuova versione. Tra l'altro, nel post pubblicato dall'account ufficiale del film, viene chiarito che The More Fun Stuff Version arriverà anche in altri paesi, non ancora annunciati. Dunque ai fan italiani non resta che tenere le dita incrociate e attendere una data ufficiale.

Il motivo di questo release molto particolare è molto semplice: il personaggio di Spider-Man "compie" infatti 60 anni, e per celebrare la sua lunga presenza nei nostri media avremo un altro cut del film che ha messo insieme i tre attori che lo hanno interpretato sullo schermo. Secondo quanto riportato, i fan che andranno in sala a partire da Settembre potranno vedere scene "aggiunte ed estese di Spidey".

E voi, andrete al cinema a vedere Spider-Man No Way Home: The More Fun Stuff Version? Fatecelo sapere nei commenti.