Spider-Man: No Way Home, Topher Grace: 'Ci siamo io, Aquaman, Batman e Han Solo'

In Spider-Man: No Way Home assisteremo al ritorno di un bel po' di villain: possibile, dunque, che i Marvel Studios non abbiano deciso di concedere un momento di gloria anche al bistrattatissimo Venom visto nello Spider-Man 3 di Sam Raimi? A commentare la cosa è stato proprio il diretto interessato, vale a dire Topher Grace.

L'attore che interpretò il celebre villain nel capitolo conclusivo della trilogia (a proposito: ecco che fine ha fatto il protagonista di Spider-Man Tobey Maguire) ha scherzato sulla questione anticipandoci un'improbabile trama di Spider-Man: No Way Home: "Che resti tra di noi, ma ci sono anch'io. La storia parte con Peter Parker scocciato per il fatto che tutti conoscano la sua identità, dopodiché succede certa roba folle con Doctor Strange e Doc. Ock entra nella sua dimensione" ha raccontato l'attore.

Grace ha poi proseguito: "Dopodiché Electro e Green Goblin saltano fuori da uno di quei cerchi di energia e sono tipo: 'È il momento di picchiare Spider-Man'. Poi arriviamo io e Tom Hardy e cominciamo a combattere l'uno contro l'altro e io vinco (ovviamente), non è neanche una vera battaglia perché gli faccio il cu*o subito. Non voglio svelare troppo, ma ci sono anche degli attori della serie di Spider-Man degli anni '70, dei crossover con Aquaman e Batman (Affleck, non Keaton), e grazie a Disney anche il fantasma di Han Solo da L'Ascesa di Skywalker e quel robot Eve di Wall-E. Ma che resti tra di noi".

Cosa ne dite? Vi sembrerebbe abbastanza ambizioso un film del genere? Noi firmeremmo anche subito per avere una chance di vederlo sul serio! A proposito di presenze e assenze, comunque, scopriamo insieme quali sono i migliori villain di Spider-Man non ancora apparsi in un film.