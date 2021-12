Spider-Man: No Way Home nella Top 10 dei film più votati su IMDb

Il successo di Spider-Man: No Way Home sembra non conoscere interruzioni. E dopo gli ottimi risultati che sta ottenendo al box-office, il film è riuscito a ribaltare anche una delle classifiche online maggiormente prestigiose, ovvero la Top 10 del sito IMDb, grazie alle votazioni degli utenti. Attualmente No Way Home è al 9° posto.

Il film di Jon Watts - leggete sul nostro sito la recensione di Spider-Man: No Way Home - si è lasciato alle spalle titoli quali Matrix, Apocalypse Now, 2001: Odissea nello spazio e Lawrence d'Arabia.

La posizione di Spider-Man: No Way Home non basta per decretarlo come il film tratto da fumetti maggiormente votato, visto che al 4° posto troviamo Il cavaliere oscuro di Christopher Nolan.



Si tratta inoltre del secondo film di Spider-Man a finire nella graduatoria dei 250 film, dopo Spider-Man: Un nuovo universo (66°) e il terzo del Marvel Cinematic Universe, dopo Avengers: Infinity War (63°) e Avengers: Endgame (76°).



La Top 10 comprende, dal primo al decimo posto: Le ali della libertà (1994), Il padrino (1972), Il padrino: Parte II (1974), Il cavaliere oscuro (2008), La parola ai giurati (1957), Schindler's List (1993), Il Signore degli Anelli: Il ritorno del re (2003), Pulp Fiction (1994), Spider-Man: No Way Home (2021) e Il buono, il brutto, il cattivo (1966).



