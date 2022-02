Spider-Man: No Way Home, Tom Holland e Zendaya hanno comprato casa insieme?

Secondo quanto riporta The Mirror, Tom Holland e Zendaya, coppia in Spider-Man: No Way Home così come nella vita, avrebbero appena acquistato la loro prima casa insieme. Il tabloid descrive alcuni dettagli della prima abitazione dei due interpreti del film di Jon Watts nei ruoli di Peter Parker/Spider-Man e MJ Jones.

La casa di Holland e Zendaya sarebbe situata nella zona sud-ovest di Londra, a pochi km dalla città natale dell'attore, Kingston upon Thames.

Vicine di casa di star quali Angelina Jolie e Mick Jagger, le due star avrebbero acquistato una casa con 6 camere da letto, una palestra, un cinema e una sala hobby.



Secondo The Mirror la quotazione si aggirerebbe intorno ai 3 milioni e mezzo di euro. Inoltre sembra che la coppia abbia intenzione di installare un sofisticatissimo sistema di sicurezza per poter garantire tutta la sicurezza necessaria.

Tom Holland è tornato nei panni di Peter Parker insieme agli altri due Spider-Man cinematografici, Tobey Maguire e Andrew Garfield.

Una fonte ha parlato in questi termini della scelta della coppia di fare un ulteriore importante passo nella loro relazione:"Sono felicissimi della loro prima casa insieme. Sono molto innamorati e volevano che la loro prima casa fosse a Londra, dove Tom è nato. Sono tutti molto felici per loro".



Continua nel frattempo il successo del loro ultimo film; Spider-Man: No Way Home è stato votato come il cinecomic più emozionante di sempre.