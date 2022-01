Spider-Man: No Way Home, Tom Holland e Zendaya commentano un importante risvolto del film

Spider-Man: No Way Home è ricco di grandi momenti e colpi di scena, ma ce ne sono alcuni che cambieranno per sempre Peter Parker e il corso delle vicende di Spider-Man nel MCU. Tom Holland e Zendaya commentano uno di questi momenti chiave in una recente intervista con Marvel.com.

Se avete già visto il film saprete che nel terzo capitolo della saga diretta da Jon Watts, Peter è costretto a dire addio a Zia May, rimasta vittima dello scontro con il Goblin di Willem Dafoe.

"Il rapporto tra Peter e May nel corso di questi film è stato davvero fondamentale, è praticamente il cuore e l'anima della storia" spiega Holland "E questa scena potrebbe sembrare venir fuori all'improvviso, come se nessuno si aspettasse davvero che potesse accadere. Sarà un duro colpo per gli spettatori".

"May è un grande esempio per Peter. Ha cresciuto un bravo ragazzo, e lo ha fatto tutto da sola. Non le vengono riconosciuti i meriti che ha" aggiunge Zendaya, che ci tiene a rimarcare quanto sottovalutato sia in realtà il ruolo di May "Ed è importante riconoscere il ruolo che May ha avuto nella vita di Peter, perché sono tutti tipo 'Oh, deve avere un mentore' e tutte queste figure paterne, ma May lo ha cresciuto. Un applauso a May!".

E voi, vi siete commossi nel vedere la morte di May in Spider-Man: No Way Home? Ve l'aspettavate? Fateci sapere nei commenti.