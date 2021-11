Spider-Man: No Way Home, Tom Holland vuota il sacco? 'Il film unisce tre generazioni'

Le ultime foto leak di SpiderMan No Way Home avrebbero rivelato definitivamente e senza lasciar campo ad ulteriori dubbi l'atteso ritorno di Andrew Garfield, Tobey Maguire e Charlie Cox, e adesso in una nuova intervista Tom Holland potrebbe aver fornito l'indizio ufficiale più concreto al riguardo.

Parlando con Total Film nel nuovo numero della rivista, con una cover esclusiva dedicata al prossimo episodio della saga di Scream, l'attore di Homecoming e Far From Home ha definito Spider-Man: No Way Home come un film che unisce tra diverse generazioni, frase che ovviamente i fan hanno immediatamente ricollegato al possibile coinvolgimento di Tobey Maguire e Andrew Garfield, interpreti di Peter Parker prima di Holland. "E' stato molto interessante lavorare con attori di questo calibro, perché tutti loro hanno una grande familiarità con la storia di Spider-Man" ha dichiarato Tom Holland, sibillino, sbrigandosi a precisare dopo un sorriso: "Sto parlando ovviamente di Alfred Molina, Jamie Foxx e gli altri! Insomma, vedere Alfred entrare sul set, vederlo adattarsi al nuovo modo di fare questi film, al nuovo regista, anche al nuovo Spider-Man, che poi sarei io. È stato davvero interessante vedere questi attori adattarsi e cambiare ciò che avevano fatto in passato".

Come sappiamo il ritorno di Tobey Maguire e Andrew Garfield non è ancora stato ufficializzato né da Sony né dai Marvel Studios, dunque Tom Holland ci ha tenuto a precisare anche: "La gente non mi crede quando dico che Tobey Maguire e Andrew Garfield non torneranno in questo film. Ma prima o poi mi crederanno" ha detto ridendo, prima di aggiungere. "Ma tornando al discorso di prima, questo film significa molto per me. La prima volta che vedi Doc Ock e il resto di tutti i personaggi che stanno tornando, è una roba assurdamente emozionante. Ed è un momento così importante nella storia del cinema. Sono tre generazioni che si uniscono".

Spider-Man: No Way Home uscirà in Italia il 16 dicembre.