Spider-Man: No Way Home, Tom Holland è con Tobey Maguire in questa nuova foto sui social

Una nuova foto pubblicata su Instagram dall'account wiresonly mostra Tom Holland, protagonista di Spider-Man: No way Home, in compagnia di Tobey Maguire, che l'ha preceduto nel ruolo di Peter Parker al cinema. Se non è molto chiaro il contesto dell'immagine, ai fan farà sicuramente piacere sapere che i due attori hanno passato del tempo insieme.

La foto di due dei tre Spider-Man del grande schermo, risalente a pochi giorni fa, è visibile anche in calce alla notizia. Per una volta non si parla della chiacchieratissima apparizione dei tre Peter Parker del grande schermo, ma di un incontro nella vita reale tra Tom Holland e Tobey Maguire.

Quest'ultimo, come si ricorderà, è stato il primo a indossare il costume dell'Uomo Ragno, nella trilogia di Sam Raimi che ha debuttato al cinema nel 2002. Dopo di lui è stata la volta di Andrew Garfield, mentre con l'avvento del Marvel Cinematic Universe il ruolo è stato affidato a Tom Holland, che ha interpretato Spider-Man in tre stand-alone e in altri titoli da co-protagonista.

Abbiamo saputo intanto che Happy Hogan doveva morire in Iron Man 3, ma un'idea di Jon Favreau ha "salvato" il personaggio, che figura anche nel cast di Spider-Man: No Way Home. Il film è arrivato al cinema anche in Italia, dove sta facendo registrare ottimi incassi. Oltre a Tom Holland e Jon Favreau, recitano nel film tra gli altri anche Zendaya, Alfred Molina, Jamie Foxx, Marisa Tomei e Jacob Batalon.

