Spider-Man: No Way Home, Tom Holland terrorizzato dalla risata di Green Goblin: il video

La versione home-video di Spider-Man: No Way Home sta per arrivare e con essa anche un mucchio di contenuti inediti che ci mostrano alcuni importanti momenti sul set, comprese alcune adrenaliniche scene di combattimento.

Nel video che trovate in calce alla notizia, il coordinatore degli stunt di No Way Home, Jackson Spidell, descrive in dettaglio la preparazione necessaria per alcuni dei momenti più salienti di questa pellicola e, nel bel mezzo di una delle molteplici scene girate tra Willem Dafoe e Tom Holland qualcosa sembra sembra spaventare il nostro amato Spidy di quartiere.

Durante le riprese di una rissa tra il celebre villain e il suo nemico giurato, il terribile Green Goblin lancia una delle sue agghiaccianti urla, terrorizzando tutti sul set, e in particolar modo l'interprete di Spider-Man. Il giovane attore non ha esitato a rivelare quanto quella risata lo abbia spaventato, suscitato l'ilarità generale di tutti i presenti sul set.

Intanto, si pensa che l'edizione home video potrebbe non includere alcune scene tagliate di Spider-Man: No Way Home. L'uscita di questo cofanetto è prevista per il prossimo 12 aprile, per scoprire quali saranno i suoi reali contenuti, non ci resta che pazientare ancora un pochino. E voi, acquisterete questo cofanetto? Ditecelo nei commenti.