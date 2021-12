Spider-Man: No Way Home, Tom Holland svela: 'Sony voleva tenere segreti i villain'

Tom Holland non è bravo a mantenere i segreti, il protagonista di Spider-Man: No Way Home tuttavia per ora non si è lasciato sfuggire troppo sull’attesissimo trequel. Anche se una piccola curiosità l’attore l’ha ammessa e riguarda proprio il ritorno dei villain dei precedenti capitoli.

Ai microfoni di Yahoo e parlando della pressione di mantenere i segreti del Marvel Cinematic Universe, Holland e la co-protagonista Zendaya hanno ricordato che la strategia di marketing iniziale della Sony era di fingere che No Way Home fosse incentrato su una grande lotta tra Peter Parker e Doctor Strange (Benedic Cumberbatch).

“La Sony voleva far sembrare il film una guerra civile tra me [Spider-Man] e Doctor Strange, nascondendo la verità sul ritorno dei villain fino a quando No Way Home non sarebbe uscito nelle sale” ha detto Holland. Il compito sarebbe stato "impossibile” ha aggiunto l'attore, che ha anche confermato di essere "abbastanza stanco di mentire e ingannare costantemente le persone".



Forse i piani della Sony sono cambiati quando Alfred Molina ha ammesso il suo coinvolgimento in No Way Home circa un anno fa, e da questa conferma non è stato difficile capire che anche le voci sul ritorno di Jamie Foxx come Electro fossero vere. Infine, non mancherà nemmeno Green Goblin di Willem Dafoe al grande e attesissimo evento, scoprite quanto durerà Spider-Man: No Way Home che arriverà al cinema il 15 dicembre.



Alla fine la rivelazione di Sony sul ritorno dei villain si è rivelata redditizia con tutto il mondo in fermento e le prevendite di Spider-Man: No Way Home che registrano record.