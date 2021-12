Spider-Man No Way Home, Tom Holland svela QUEL ritorno: 'E' stato fantastico'

Dopo mesi di false dichiarazioni e tentativi di depistaggi, Tom Holland ha definitivamente alzato bandiera bianca e per la prima volta ha parlato ufficialmente del ritorno di QUELLO storico personaggio in Spider-Man: No Way Home.

Dopo che la Marvel aveva svelato le immagini dei vecchi Spiderman sul proprio sito ufficiale, evidentemente l'attore ha avuto il via libera per parlare con la stampa del grande segreto di Pulcinella che ruotava intorno al nuovo film MCU, ovvero il ritorno di Tobey Maguire e Andrew Garfield. Dopo aver ammesso di essersi sentito parecchio nervoso all'inizio, Tom Holland ha dichiarato al sito ufficiale della Marvel che: "Tobey Maguire è una persona incredibile, è una persona così divertente! Era davvero entusiasta di essere tornato come Spider-Man per questo film. Si capiva che per lui aveva un significato davvero profondo, questa opportunità. La prima volta che si è rimesso quel costume ... cavolo. Essere lì sul set, tutti insieme. È stato fantastico."

Tobey Maguire ha interpretato Spider-Man nella trilogia classica diretta da Sam Raimi, e ha vestito i panni del supereroe Marvel per l'ultima volta nel 2007 con l'uscita di Spider-Man 3. Inizialmente i piani della Sony avevano previsto una nuova trilogia di Spiderman con Tobey Maguire, la cui lavorazione però venne interrotta: il personaggio sarebbe stato protagonista di un primo reboot con Andrew Garfield, prima di essere nuovamente riavviato per il Marvel Cinematic Universe con Tom Holland.

Adesso, col successo stratosferico ottenuto da Spider-Man: No Way Home, già si parla di un possibile revival di The Amazing Spiderman 3.