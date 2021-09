Spider-Man: No Way Home, Tom Holland sfoggia la sua abilità coi guantoni in un nuovo video

Uno Spider-Man credibile non può prescindere da determinate doti dal punto di vista atletico: l'eroe Marvel è abituato a compiere sforzi non da poco sul piano fisico, tra combattimenti e acrobazie appeso al filo di una ragnatela. Tom Holland si è sempre dimostrato all'altezza di tutto ciò, come ribadisce un nuovo video apparso in queste ore.

Mentre Andrew Garfield rivela di essere a conoscenza di cosa accadrà in Spider-Man: No Way Home, infatti, una breve clip ci mostra il nostro Tom alle prese con un allenamento di boxe: una situazione decisamente inedita per il protagonista di Uncharted che, però, ci ha dato modo di intravedere anche una certa abilità coi guantoni.

Una skill che, in effetti, non potrà che risultare utile al nostro in vista del film in uscita: tra nuovi e vecchi villain e un multiverso che sembra ormai pronto a manifestare tutto il suo devastante potenziale, il buon Peter Parker avrà sicuramente bisogno di dar fondo a tutte le sue abilità nel combattimento. Saper mettere a segno qualche gancio, insomma, sarà certamente d'aiuto in una situazione tanto esplosiva!

Come state vivendo l'attesa per il nuovo film del Marvel Cinematic Universe? Fatecelo sapere nei commenti! Vediamo, intanto, che fine ha fatto il protagonista degli Spider-Man di Raimi Tobey Maguire.