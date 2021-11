Spider-Man: No Way Home, Tom Holland sulle scene di combattimento: 'preparatevi!'

L’uscita di Spider-Man: No Way Home si avvicina e Tom Holland sta cercando di preparare i fan a ciò che li attende. Tutti si domandano se Tobey Maguire e Andrew Garfield saranno nel film ma nel frattempo Holland ci rivela che le scene di combattimento saranno davvero scioccanti, qualcosa di mai visto prima.

Un nuovo trailer di Spider Man No Way Home è stato rilasciato questa settimana e ha confermato il ritorno di alcuni villain del franchise dal passato. Sappiamo per certo che il nuovo film vedrà Alfred Molina nel ruolo di Doc Ock, Jamie Foxx come Electro e Willem Dafoe come Green Goblin. Ci sono molte altre voci sul casting che circondano il film, ma Holland nega che gli ex interpreti del supereroe, Tobey Maguire e Andrew Garfield, siano nella pellicola. Tuttavia, il giovane attore ha stuzzicato i fan durante la proiezione del nuovo trailer a Los Angeles, affermando che vedremo grandi scene di azione:



"Vedrete uno stile di combattimento come non avete mai visto in un film di Spider-Man prima, e questo è dovuto al nostro coordinatore degli stuntman George Cottle. Hanno progettato questi combattimenti per scioccarvi ragazzi, per mettervi davvero in difficoltà. E quando stavamo girando questa scena in particolare, è così, credo che una scena di combattimento di 35 battute tra me e uno dei cattivi, e l'abbiamo girata più e più volte per tre o quattro giorni, e ricordo che le mie nocche erano tutte sanguinanti ed ero stanco e stavamo combattendo e litigando. In tutta onestà, è stato terribile, è stato un momento così difficile, ma nel film è così spettacolare ed è così travolgente e direte "Non ho mai visto Peter Parker così” sono davvero entusiasta di vedere cosa ne pensate", ha detto Holland nel video che potete vedere in calce alla notizia.



L'attesa per questa pellicola si fa sempre più snervante e queste parole di Holland non possono far altro che aumentare l'hype dei fan. Scoprite tutti gli easter egg presenti nel trailer di Spider Man No Way Home, vi ricordiamo che il film arriverà in sala il prossimo 15 dicembre 2021.