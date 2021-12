Spider-Man: No Way Home, Tom Holland sa chi ha comprato la Avengers Tower: chi sarà?

Nel corso di una nuova intervista, Tom Holland ha parlato del film in arrivo nelle sale di tutto il mondo la prossima settimana, ovvero Spider-Man: No Way Home. Nelle sue dichiarazioni c'è anche una nuova conferma: l'attore conosce l'identità del nuovo proprietario della Avengers Tower, che dopo la morte di Tony Stark è stata ovviamente venduta.

Parlando ai microfoni di ComicBook, Tom Holland ha suggerito che in realtà lui è pienamente a conoscenza dell'identità del nuovo proprietario della Avengers Tower, il palazzo precedentemente appartenuto a Tony Stark che è diventata la sede degli Avengers prima del trasferimento in altra sede. "Sì, è vero. Hanno venduto la Avengers Tower. So benissimo chi ha comprato la Avengers Tower". A quel punto, prima che potesse rivelare altro, Zendaya è intervenuta quasi bloccando la bocca di Holland dal rivelare altre informazioni.

La questione sulla vendita della Avengers Tower è stata introdotta dal debutto di Hawkeye su Disney Plus. Come detto esplicitamente nel corso della serie con Jeremy Renner e Hailee Steinfeld, infatti, Tony Stark - o presumibilmente chi ha ereditato la sua società, dunque Pepper Potts - ha venduto la sede originale degli Avengers ad un misterioso acquirente, ma di chi si tratta?

Questo vuol dire che gli Avengers avranno bisogno di un nuovo quartier generale e alcuni utenti di Reddit pensano infatti che una delle molteplici e lussuose abitazioni dei Bishop potrebbe diventare uno degli edifici destinati al celebre gruppo di supereroi dopo la vendita della celeberrima Stark Tower.In particolare, i fan pensano al Palazzo dei Vendicatori, l'immobile inizialmente appartenuto alla famiglia Stark che poi nei fumetti a partire dal 1963 è diventato il quartier generale degli Avengers.

Nel frattempo ecco le nostre 5 teorie sul proprietario della Avengers Tower, potrebbe trattarsi di Norman Osborn o addirittura dei Fantastici 4? Non ci resta che aspettare e vedere...