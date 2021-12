Spider-Man: No Way Home, Tom Holland rivela: 'Vorrei che Peter si scontrasse con Morbius'

Tom Holland sembra aver convinto Sony e Marvel a collaborare ancora dopo Spider-Man: No Way Home e questo, apre sicuramente le porte a nuovi ed attesissimi film in cui potremo incontrare molteplici incredibili personaggi e forse, potremo vedere anche il terribile Morbius di Jared Leto.

In una delle varie interviste promozionali per Spider-Man: No Way Home, il giovane attore inglese si è detto pronto ad altre mirabolanti avventure per l'amatissimo Uomo Ragno di quartiere, e dopo aver parlato dei 3 villain incontrati in questa pellicola, ha detto la sua sul possibile crossover con il vampiro interpretato dal leader dei Thirty Seconds to Mars.

"Penso che l'avvoltoio sarà lì perché è il mio primo ed è stato bello. Penso che Jake [Gyllenhaal, Mysterio] debba essere lì perché è davvero il mio amore. E penso che Willem, le scene di combattimento che che abbiamo con Willem sono pazzesche e così spaventose che è stato davvero fantastico esplorare tutti questi diversi tipi di azione di Spider-Man", ha detto Holland.

L'interprete di Peter Parker ha poi aggiunto: "In realtà penso che il film di Morbius sia davvero fantastico. Ed è più spaventoso, davvero, Penso che potrebbe essere una cosa piuttosto interessante... Spider-Man contro un vampiro. Vorrei che Peter si scontrasse con Morbius".

Sebbene non ci sia nulla a questo punto che suggerisca che vedremo Spider-Man e Morbius affrontarsi, Jared Leto ha recentemente fatto un commento interessante che potrebbe potenzialmente stuzzicare l'imminente arrivo dei Sinistri Sei in Spider-Man: No Way Home.

"Se hai visto l'ultimo trailer di Spider-Man: No Way Home, sai che il multiverso è ufficialmente aperto. Ci sono varie opportunità per i cattivi di incontrarsi e forse coltivare i loro intenti più sinistri".