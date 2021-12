Spider-Man: No Way Home, Tom Holland rivela: 'è il film in cui mi sono divertito di più'

Nonostante la giovane età, Tom Holland è ormai un veterano del Marvel Cinematic Universe. L’attore tornerà protagonista nei panni di Peter Parker nel trequel intitolato Spider-Man: No Way Home e come da lui stesso ammesso, questo è stato il film in cui si è divertito di più.

I fan non vedono l'ora di vedere quello che promette di essere il film dedicato a Spidey più grande e ricco di azione che abbiamo mai visto fino ad ora, le prevendite di Spider Man No Way Home sono decollate in USA e l’hype non potrebbe essere più alle stelle di così. Holland ha rivelato a Entertainment Weekly che No Way Home è stato il suo film preferito da realizzare da quando ha interpretato per la prima volta il supereroe nel 2017.



L'attore britannico ha ammesso che lui e il regista Jon Watts erano molto più rilassati e forti delle esperienze precedenti dei due film, molto più al loro agio durante la produzione di questo terzo capitolo che è stata per loro meno stressante. "Penso che entrambi ci siamo sentiti molto fiduciosi, quindi siamo stati in grado di rilassarci. In realtà ci siamo divertiti molto di più con questo che con i due precedenti".



Se No Way Home è stato un vero spasso da realizzare, allora dovrebbe essere altrettanto emozionante da guardare, non trovate? Questo film includerà cinque villain e tre potenziali Spidey anche se la presenza di Tobey Maguire e Andrew Garfield non è mai stata confermata. Non perdetevi il nuovo poster di Spider Man No Way Home, la pellicola arriverà al cinema il prossimo 15 dicembre 2021.