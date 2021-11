Spider-Man: No Way Home, Tom Holland riflette sugli errori commessi in passato

Sono passati già cinque anni dalla prima volta in cui Tom Holland è stato presentato al mondo come nuovo Peter Parker/Spider-Man, con l'apparizione in Captain America: Civil War nel 2016. Da quel momento di acqua sotto i ponti ne è passata molta ed è diventato uno dei volti più riconoscibili dell'MCU. Imparando dai suoi errori.

Holland ha riflettuto su questo aspetto con la rivista Total Film, soffermandosi su tutto quanto ha imparato con il tempo, crescendo e commettendo sbagli. Di recente Holland ha dichiarato di volersi prendere una pausa dalla carriera nel cinema.



"Sono cresciuto e cambiato nel miglior modo possibile. Ho davvero imparato a difendermi. Quando inizi a fare questi film per la prima volta devi fare come ti viene detto e non pensi a nulla. Ma con il passare del tempo ti rendi conto che sei un attore nel tuo film, e hai bisogno di proteggerti. A volte dirai una frase intera composta da solo un 'No'. Ho imparato a difendermi, come comportarmi in modo professionale quando sei il leader. Ho imparato a godermi la mia fama invece di scappare da essa" ha dichiarato Holland.



L'attore ha proseguito:"Si è trattata di un'esperienza straordinaria. E come attore ho trovato così tanta fiducia nelle mie capacità, avendo quest'ancora di salvezza che è Spider-Man; è come un parco giochi per me. Da qualche parte posso giocare liberamente e commettere errori. E a volte quegli errori sono la nascita di un'idea migliore, ed è da lì che il personaggio sta crescendo".



Holland non cambierebbe nulla del passato, se potesse:"Direi 'Non fare nulla per i soldi'. Cercherei davvero d'insegnare a me stesso più giovane che i soldi non significano nulla. Il denaro è solo un numero sullo schermo. [...] Si impara solo dagli errori, non si impara vincendo. Tutte le cose che ho sbagliato mi hanno aiutato a finire dove sono oggi. Non ho fatto nulla di terribile".

