Spider-Man: No Way Home, per Tom Holland il suo Peter Parker 'ha bisogno di una pausa'

Dopo Spider-Man: No Way Home dove rivedremo Peter Parker? I fan si pongono già questo quesito ed e logico pensare che potrebbe fare qualche cameo da quale parte nel MCU, una tecnica molto usata dalla Marvel, ma secondo Tom Holland Parker si prenderà una pausa fino al suo prossimo film.

Da sempre il Marvel Cinematic Universe ha utilizzato scene post-credit per anticipare le prossime avventure dei supereroi e parlando in una nuova intervista con ComicBookMovie, a Holland è stato chiesto del suo futuro dopo questo trequel. La prospettiva di riunirsi con il regista di Spider-Man Jon Watts per il suo nuovo film sui Fantastici Quattro non gli è bastata per parlare con entusiasmo di un cameo.

"Penso che il ragazzo che interpreta Spider-Man lo conosca meglio e penso che abbia bisogno di prendersi una pausa", ha detto Holland. "Dobbiamo consentire al pubblico di lasciarlo respirare e di capire come riportarlo in scena, se lo riporteremo in scena. Anche se mi piacerebbe essere in quel film perché amo Jon e sarei davvero entusiasta di vedere cosa fa con i Fantastici Quattro. Penso che ciò di cui abbiamo bisogno con Spider-Man al momento è di lasciarlo respirare e lasciare che il pubblico ci dica cosa vuole".



Dato che una nuova trilogia di Spider-Man è già stata annunciata dalla produttrice Amy Pascal, sarà difficile per Holland e il suo Spider-Man prendersi una pausa dal MCU, supponiamo. Spider-Man: No Way Home arriverà al cinema il 15 dicembre 2021.