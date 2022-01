Spider-Man: No Way Home, Tom Holland mostra i muscoli dopo l'allenamento in una nuova foto

Tom Holland è uno degli attori più popolari del momento, il giovane protagonista di Spider-Man: No Way Home sta vivendo un periodo d’oro e ora un nuovo scatto pubblicato su Instagram dal suo amico Oliver Trevena che lo ritrae in palestra, ha fatto ulteriormente impazzire il web.

Holland infatti è stato fotografato alla fine del suo allenamento di boxe, con i muscoli in bella mostra come potete vedere nel post in calce alla notizia. Con l’uscita di Uncharted sempre più vicina e il successo di Spider-Man: No Way Home, l’attore sembra mantenersi in forma fino alla prossima volta che dovrà saltare da qualche edificio nelle vesti di Spidey.



Trevena ha scritto: “Usa estrema cautela quando ti alleni con un amico che è anche un supereroe Marvel. Può causare il collasso post allenamento @tomholland2013 #NowPutYourShirtBackOnSpiderman #spidermannowayhome”. L'hashtag #NowPutYourShirtBackOnSpiderman ha scatenato i fan che nei commenti hanno dimostrato tutti il loro entusiasmo per il ritorno di Holland in una nuova trilogia di Spider-Man.



Di recente, Holland ha parlato con Marvel.com del suo ruolo: "Onestamente, essere Spider-Man ha cambiato la mia vita. È stato incredibile. Le montagne russe dal momento in cui sono arrivato al momento in cui siamo scesi sono state assolutamente incredibili. Questo film è davvero una celebrazione di tre generazioni di cinema. Sono stato felice di essere al timone ed essere il capitano della nave, il che è stato fantastico. È stato incredibile. Onestamente è stata la cosa migliore che mi sia mai capitata." A giudicare dal sostegno dei fan, il pubblico ha molto apprezzato il suo lavoro.