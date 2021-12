Spider-Man: No Way Home, Tom Holland: 'Io successore di Tony Stark? Ne sarei onorato!'

Mancano solo tre giorni e tre solamente. Poi potremo scoprire se quanto si dice su Spider-Man: No Way Home si realizzerà davvero, dalla presenza di Maguire e Garfield al potenziale superamento del record al botteghino di Endgame. Fattore che potrebbe davvero trasformare Tom Holland nel successore di Robert Downey Jr.

Del terzo standalone dedicato allo Spider-Man di Tom Holland, l'unico canonico nell'MCU, se ne sono dette e preannunciate di tutti i colori. Delle due saghe precedenti, ne vedremo ricapitolato ogni singolo villain in Spider Man No Way Home – che vediamo da vicino in questi spot rilasciati qualche tempo fa. Il nuovo filmato che mostra per intero la creazione del Multiverso invece, alimenta le voci intorno alla presenza di Evil Doctor Strange in Spider Man No Way Home – per come l’abbiamo visto in uno degli episodi di What if...?. Ma soprattutto non stiamo più nella pelle di scoprire se ci saranno davvero Tobey Maguire e Andrew Garfield, sulla cui presenza lascia ormai (quasi) pochi dubbi il nuovo leak su Spider Man No Way Home.

Ma al di là di tutte le previsioni, ce n’è una che è gustosamente nostalgica e non ha a che fare con multiversi e camei. A suo tempo, Avengers: Endgame segnò il culmine del viaggio di Iron Man (Robert Downey Jr.), che ha abbandonato l’MCU sacrificando la sua vita per sconfiggere Thanos (Josh Brolin). Con lui fuori dai giochi, alcuni hanno visto il protetto Spider-Man (Tom Holland) come il suo erede naturale, pronto a prendere il suo posto di spicco come figura significativa nell’MCU. In risposta a una dichiarazione fatta dal Joe Russo, in cui il co-regista lo ha proclamato il successore naturale di Robert Downey Jr., Tom Holland ha condiviso i suoi pensieri.

Holland si è così espresso: “Voglio dire, non direi necessariamente che sono il volto dell'universo. So che i fan sono davvero di supporto e hanno risposto in modo massiccio a questo franchise. Sono onorato che Joe lo pensi. Ma la cosa bella dell'MCU è che chiunque sia il leader, se mai ci sarà di nuovo un leader, non sarà mai solo. Hai così tante persone su cui contare e persone con cui ho lavorato per anni e anni. Quindi non sento necessariamente quelle pressioni. Ma se dovessi sentirle, allora sì, chiamerò Downey e chiederò direttamente a lui. L'ho chiamato l'altro giorno per un consiglio ed è stato molto gentile".

Con Robert Downey Jr. fuori dall'MCU per il prossimo futuro, sembra proprio che la relazione di mentore e allievo che Iron Man e Spider-Man hanno l'uno con l'altro si traduca nella vita reale proprio come accade sullo schermo. Soprattutto ora che Tom Holland si appresta probabilmente a essere promosso ulteriormente come uno dei volti più significativi dell'MCU, con questo nuovo film in uscita il 15 dicembre, diretto da Jon Watts da una sceneggiatura scritta da Chris McKenna ed Erik Sommers. Un film, recita la sinossi, “che non solo cambierà per sempre il futuro di Peter Parker, ma anche il futuro del Multiverso“. E forse anche quello degli spettatori. Sarete fra quelli che lo vedranno già il 15? Ditecelo nei commenti!