Spider-Man: No Way Home, Tom Holland:'Il primo giorno di riprese con Maguire e Garfield'

Tom Holland è stato intervistato da Marvel.com per parlare della sua esperienza sul set di Spider-Man: No Way Home insieme agli altri due celebri interpreti del personaggio Tobey Maguire e Andrew Garfield, rispettivamente protagonisti nella trilogia di Sam Raimi e nel successivo dittico The Amazing Spider-Man.

"All'inizio non ci credevo. Jon [Watts, il regista] mi ha lanciato l'idea e ho pensato 'Non succederà mai. Non c'è modo che possano capirlo. Non accetteranno di farlo, semplicemente non succederà'. E poi eccoci qui! Abbiamo vissuto un fantastico primo giorno in cui indossavamo tutti i nostri costumi, e abbiamo condiviso storie su come li indossiamo, come li togliamo, dove sono le cerniere e tutto quel genere di cose. È stato un po' pazzesco".



Tempo fa anche Tobey Maguire condivise il proprio pensiero sulle difficoltà nell'indossare il costume di Spider-Man:"Il costume può certamente essere una sfida nel momento in cui devi entrare in corsa. Ma poi una volta che sei a tuo agio è qualcosa di divertente. Da attore aiuta indossare il costume, inizi a sentirlo e incarnare di più il personaggio. Inizi a sentirti a casa piuttosto rapidamente".



Tobey Maguire e Andrew Garfield sono tornati ad interpretare Spider-Man nel terzo capitolo del franchise diretto da Jon Watts con protagonista Tom Holland, l'ultimo e più giovane interprete del personaggio nel Marvel Cinematic Universe.



