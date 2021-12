Spider-Man: No Way Home, Tom Holland: "Ecco come il film rende omaggio a Sam Raimi"

A pochi giorni dall'uscita di Spider-Man: No Way Home, continua la promozione del film da parte di Tom Holland e degli altri protagonisti. Dopo aver rivelato di sperare in un incontro di Peter Parker con Morbius, l'attore ha parlato dell'influenza della trilogia di Sam Raimi sui film targati Marvel Cinematic Universe.

Tom Holland, infatti, è stato ospite di Den of Geek insieme a Zendaya e Jacob Batalon per parlare dell'attesissimo cinecomic in uscita, e ha raccontato un aspetto della regia di Jon Watts in Spider-Man: No Way Home che deriva direttamente da Raimi, e che può essere considerato un vero e proprio omaggio.

"Penso che ci sia una cosa che Jon Watts ha fatto veramente bene, e che potrebbe chiamare Raimi-cam" ha spiegato nella video intervista, visibile anche all'interno della notizia. "Faceva questi push-in davvero veloci sui personaggi, che è qualcosa per cui credo che Sam Raimi fosse piuttosto famoso, quindi Jon gli ha sicuramente pagato un tributo."

Tom Holland ha raccontato anche di essere fan di JK Simmons, che però non è mai riuscito a incontrare. In Spider-Man: No Way Home il suo personaggio dovrà affrontare dei villain come Goblin, Dr. Octopus e Electro, mentre sembra ormai inevitabile che i fan resteranno con il fiato sospeso fino all'ultimo per quanto riguarda la chiacchieratissima presenza di Andrew Garfield e Tobey Maguire.