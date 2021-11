Spider-Man: No Way Home, Tom Holland: 'Dottor Octopus è il mio villain preferito'

A poche ora di distanza dall'arrivo del nuovo trailer di Spider-Man: No Way Home, Tom Holland ha avuto la possibilità di commentare alcuni aspetti della pellicola, rivelando tra l'altro che il Dottor Octopus di Alfred Molina è il suo villain preferito in assoluto.

"Penso che il mio preferito debba essere per forza il cattivo di Alfred Molina. Lavorare con lui a questo film è stato così divertente perché è rimasto così sbalordito da tutti i progressi tecnologici che ha fatto il cinema, sai? Ai suoi tempi le braccia che aveva erano mosse da quattro persone diverse e al giorno d'oggi ovviamente non lo facciamo più perché richiede molto tempo, quindi è tutto fatto con CG e guardarlo essere molto libero nei panni del Dottor Octopus è davvero gratificante perché, ai tempi, se voleva andare in un punto, avrebbe dovuto dire a quattro persone diverse: "Ragazzi, io farò un passo qui e voi farete lo stesso'. Quindi vederlo avere la libertà di riportare in vita Doc Ock in un modo nuovo è stato fantastico".

In molti sono convinti che in Spider-Man: No Way Home Otto Octavius sarà un alleato di Peter Parker, più che un vero e proprio nemico. Dopo tutto anche nella trilogia di Sam Raimi si trattava di un personaggio estremamente profondo e riflessivo.

