Spider-Man: No Way Home, Tom Holland sul suo costume: "è sempre lo stesso"

L’uscita di Spider-Man: No Way Home si avvicina e i fan della Marvel sono ansiosi di scoprire cosa c'è in serbo per Peter Parker (Tom Holland) ora che la sua identità è stata smascherata. L’attore sta rilasciando diverse interviste per promuovere il film e l’ultima con Graham Norton Show ha svelato alcuni dettagli sul suo costume.

Durante l’ospitata, Holland e la sua co-protagonista Zendaya sono stati raggiunti da Henry Cavill, il che ha suscitato una grande discussione sui loro costumi da supereroi.



"Il vestito è lo stesso questa volta, giusto? O è stato cambiato?", ha chiesto Norton a Holland. "Sì, è lo stesso, come l'ultimo, non ci sono cambiamenti", ha risposto l’attore. "Ancora una volta, ho chiesto una zip e non l'ho ottenuta." Holland ha quindi chiesto a Cavill se ha una cerniera nel suo costume da Superman e la star ha risposto: "Sì, più o meno". Ciò ha causato un'esilarante reazione confusa da Holland, quindi Cavill ha aggiunto: "Non è una cerniera convenzionale, no, altrimenti lo vedresti, ma sì". Holland ha quindi chiesto: "Stiamo parlando della stessa cerniera, giusto? Una cerniera per WC". Cavill ha risposto con una risata: "Lo spero".



Durante l’intervista, che potete vedere qui sopra, Zendaya si è detta preoccupata per Holland. Il costume da lui indossato è un pezzo unico "Ho sempre questa paura che vomiti durante le acrobazie e soffochi. Come farebbe a togliersi la maschera? Questa è una preoccupazione genuina. Quindi, onestamente, a volte quando lo guardo, ho un po' di paura".



Il mese scorso è stato rilasciato un nuovo trailer di Spider Man No Way Home che ha confermato il ritorno di alcuni cattivi del franchise del passato come Alfred Molina nel ruolo di Doc Ock di Spider-Man 2, Jamie Foxx come Electro di The Amazing Spider-Man 2 e Willem Dafoe come Green Goblin di Spider-Man del 2002. Holland continua a negare la presenza di Tobey Maguire e Andrew Garfield ma è difficile credergli, il film sarà al cinema dal 15 dicembre 2021.