Spider-Man: No Way Home, Tom Holland conquista un altro record grazie al film Marvel

Come evidenziato sulle pagine di ComicBook, Tom Holland è da qualche ora entrato a far parte di un club di attori molto esclusivo in seguito al successo mondiale ottenuto con Spider-Man: No Way Home. In questo "club" ci sono solo alcuni particolari attori che hanno raggiunto un altrettanto particolare traguardo al box-office internazionale.

Nella giornata di ieri SpiderMan No Way Home ha superato il miliardo di dollari al box-office di tutto il mondo e questo ha permesso a Tom Holland di raggiungere un record che già altri prima di lui avevano afferrato: quegli attori che nel loro curriculum possono vantare almeno 4 film che hanno raggiunto e superato il miliardo di dollari al botteghino. Un club esclusivo al quale appartengono solamente 11 membri, Holland escluso.

Oltre a questo record di Holland, anche Jon Favreau ha aumentato la sua quota di film che hanno superato il miliardo a tre pellicole, grazie alla sua partecipazione a Iron Man 3, Avengers: Endgame e appunto Spider-Man: No Way Home. Di seguito la lista di nomi inclusi da Forbes tra coloro che hanno più di tre film con oltre un miliardo di dollari di incassi. Neanche a dirlo, in testa a questa classifica c'è nientemeno che Robert Downey Jr. con ben 6 film, a pari merito con Samuel L. Jackson.

Robert Downey Jr. – 6 film

Samuel L. Jackson – 6 film

Chris Evans – 5 film

Scarlett Johansson – 5 film

Don Cheadle – 5 film

Andy Serkis – 5 film

Mark Ruffalo – 4 film

Chris Hemsworth – 4 film

Jeremy Renner – 4 film

Lupita Nyong'o – 4 film

Anthony Daniels – 4 film

...e ovviamente Tom Holland con 4 film! Andy Serkis pur essendo apparso nei film Marvel ha il curriculum aiutato dai successi de Il Signore degli Anelli e Lo Hobbit; così come Lupita Nyong'o che è apparsa negli ultimi film di Star Wars.

