Spider-Man: No Way Home, Tom Holland commenta gli Oscar 2022: 'Sarebbe un onore'

Le nomination per gli Oscar 2022 saranno annunciate l'8 febbraio, e in queste ore Tom Holland ha commentato la possibilità che Spider-Man: No Way Home ottenga una candidatura come miglior film dell'anno.

Tuttavia, secondo la star il successo del film non può essere ridotto al suo eventuale ingresso nelle nomination degli Academy Awards: "Ovviamente sarebbe un grande onore se il film venisse nominato per un Oscar, ma penso che non cambierebbe di una virgola il successo che ha avuto", ha detto Holland in un'intervista a Fox 5. "Penso che per misurare il successo di No Way Home basti l'amore che abbiamo ricevuto dal pubblico e, finora, da questo punto di vista abbiamo viaggiato a livelli stratosferici. Per quanto mi riguarda, con questo film e con questo personaggio ho già ottenuto il massimo".

Tom Holland spera comunque che Spider-Man: No Way Home ottenga una nomination agli Oscar, soprattutto perché sarebbe un premio per la troupe che ha prodotto il film: "Che una nomination arrivi o meno non è un qualcosa che avrà qualche tipo di influenza su di me, tuttavia sarebbe fantastico se accadesse perché sarebbe un grande riconoscimento per il lavoro svolto da Jon Watts e dalla sua troupe. Ne sarei molto orgoglioso, si".

A questo proposito, guardate il poster di Spiderman No Way Home per la campagna Oscar: ricordiamo che il cinecomic Marvel è il film che ha ottenuto il maggior numero di recensioni positive nel 2021, e ovviamente anche quello col maggior incasso a livello domestico e internazionale. Secondo voi riuscirà a rientrare nei dieci film nominati a Best Pictures? Lo scopriremo l'8 febbraio.