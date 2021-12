Spider-Man No Way Home, Tom Holland su Charlie Cox: E' stato molto divertente

Dopo aver commentato il ritorno di Tobey Maguire, Tom Holland e Zendaya hanno avuto modo di parlare con il sito ufficiale della Marvel anche di Charlie Cox, protagonista dell'acclamata serie tv Marvel-Netflix Daredevil.

In una doppia intervista, la coppia ha ricordato il giorno delle riprese della fatidica scena dell'incontro tra Peter Parker e Matt Murdock. Qui sotto, l'estratto della chiacchierata con Marvel.com:

TOM HOLLAND: "Ci siamo divertiti molto a lavorare con Charlie. È stato davvero interessante fare una scena tra due supereroi che non contiene alcun elemento da film di supereroi. A parte quando Matt afferra al volo il mattone. È stato incredibile."

ZENDAYA: "Purtroppo io non c'ero!".

TOM HOLLAND: "Non eri lì quel giorno?! Ah no, intendi che non eri nella scena..."

ZENDAYA: "Si, infatti: ero lì quel giorno, vi ho guardato recitare da dietro le quinte. Intendevo dire che purtroppo MJ non è in quella scena."

TOM HOLLAND: "Ma è stato fantastico. Mi è piaciuto molto lavorare con Charlie."

Secondo quanto riferito dai principali insider hollywoodiani, Charlie Cox tornerà come Daredevilin ben tre progetti futuri dei Marvel Studios: oltre ad un suo titolo stand-alone (non è ancora chiaro se si tratterà di un film o di una nuova serie tv), il supereroe di Hell's Kitchen dovrebbe fare prossimamente capolino in She-Hulk e in Echo, spin-off di Hawkeye. Quale progetto attendete di più? Ditecelo nei commenti.