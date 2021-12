Spider-Man: No Way Home, sarà l'ultima volta di Tom Holland? L'attore: 'Ne sarei fiero'

Nonostante le dichiarazioni affrettate di Amy Pascal sulla nuova trilogia di film su Spider-Man con Tom Holland protagonista, i rumor su un possibile addio dell'attore al ruolo non si sono placati e i giornalisti continuano a chiedere al diretto interessato cosa ne pensi al riguardo. Holland, tuttavia, non lascia trapelare nulla stavolta.

Per molti rumor che si sono avvicendati negli ultimi mesi Spider-Man: No Way Home potrebbe essere l'ultima volta per Tom Holland nei panni dell'Arrampicamuri della Marvel e recentemente ha risposto a una domanda proprio a proposito di questa questione, nonostante le voci di una nuova trilogia di SpiderMan alimentate dalle dichiarazioni di Amy Pascal, poi rivelatesi premature.

Ecco cosa ha detto Holland sulla possibilità che No Way Home sia la sua ultima volta come Spider-Man: "Forse. Vedremo. Amo questo personaggio più di ogni altra cosa. Questo personaggio mi ha cambiato la vita. Ho una rapporto con i fan che è meraviglioso e non avrei potuto chiedere di meglio ma voglio fare quello che è meglio per il personaggio. Se per me è giunta l'ora di lasciare il ruolo alla prossima persona sarei molto fiero di farlo".

Dopodiché ha aggiunto: "Adorerei vedere un universo di Spider-Man più diverso, potrebbe essere molto stimolante, e se potessi essere l'Iron Man del prossimo Spider-Man o Spider-Woman sarebbe grandioso. Ma al momento tutto quello a cui devo pensare è al meglio per il personaggio e per Peter Parker".

Nel frattempo le prevendite di SpiderMan No Way Home in Italia sono aperte e il sito è prevedibilmente andato in crash. Nel momento in cui vi scriviamo i siti web risultano ancora down. Se UCI Cinema sembra aver già prontamente risposto agli utenti, pubblicando un post in cui annuncia di star lavorando alla manutenzione dei server, tutto tace sul fronte The Space.