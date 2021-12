Spider-Man: No Way Home, Tom Holland ha appena spoilerato l'inizio del film

In questa domenica dicembrina quasi interamente dedicata all'arrampica-muri di casa Marvel, Tom Holland ha spoilerato la scena iniziale di Spider-Man: No Way Home, descrivendo ciò che succede nei primi minuti del film durante una recente intervista promozionale.

Durante la sua apparizione al The Graham Norton Show, l'attore ha rivelato che No Way Home riprenderà immediatamente dalla fine di Far From Home, subito dopo che Mysterio ha rivelato l'identità segreta di Peter Parker al mondo. "La cosa bella di questo film è che riprende subito dopo la fine del secondo", ha detto Holland. "Ricordate il secondo film, che finiva con una sorta di fermo immagine sul primo piano di Spider-Man con le mani in testa? Ecco, il terzo inizia con quella stessa immagine". Un piccolo dettaglio già intuibile dai trailer ufficiali del film, ma che il povero Tom Holland non è riuscito a tenersi per sé, evidentemente sfiancato da una campagna promozionale fatta di mezze verità e labbra cucite.

Sebbene si sappia poco sui dettagli della trama di No Way Home, è chiaro come gli eventi alla fine di Far From Home influenzeranno direttamente la decisione di Peter di chiedere aiuto a Doctor Strange per far dimenticare a tutti l'identità segreta di Spider-Man. Questo incantesimo causerà la rottura del Multiverso (o la alimenterà, considerati gli eventi di Loki?), consentendo ai cattivi dei precedenti franchise di Spider-Man di entrare nel mondo del Marvel Cinematic Universe.

