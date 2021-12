Spider-Man: No Way Home, Tom Holland su Andrew Garfield: 'Ha fatto pace con Peter Parker'

Mentre Spiderman No Way Home continua ad incassare ad un ritmo vertiginoso in giro per il mondo, in una nuova intervista promozionale pubblicata dalla Marvel Tom Holland e Zendaya hanno parlato di Andrew Garfield e del suo celebre Peter Parker dalla saga di The Amazing Spider-Man.

Di seguito, vi riportiamo l'estratto dalla lunga doppia intervista a Tom Holland e Zendaya pubblicata sul sito ufficiale della Marvel: se volete, potete trovare la versione integrale cliccando sul link della fonte che trovate in calce.

TOM HOLLAND: "Andrew Garfield, la leggenda. È un ragazzo adorabile. Penso che questo film sia stato il suo modo di fare pace con Spider-Man. È stato un tale privilegio lavorare con lui. So che per Andrew questo ruolo significava molto".

ZENDAYA: "E' stato così bello. Tobey, Andrew e Tom sono innamorati di questo personaggio, e conoscono ogni differenza. Sanno qual è stato il loro rispettivo viaggio nei panni di Spider-Man. È stato così bello vederli tutti e tre sul set, mentre trovavano la giusta chimica. Pochissime persone hanno avuto il privilegio di indossare i panni di Peter Parker, ed è stato incredibile assistere al loro incontro, al modo in cui si davano consigli avvicenda. E' stato davvero dolce."

TOM HOLLAND: "È come una specie di confraternita."

