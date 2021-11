Spider-Man: No Way Home, Tom Holland si aggira per le strade innevate in una foto dal set

Mentre attendiamo il secondo trailer di Spider-Man: No Way Home, gustiamoci questa nuova immagine dal set del film con protagonista il Peter Parker di Tom Holland.

In Hawkeye il Natale è alle porte, e Spider-Man: No Way Home non è certo da meno: in una nuova foto dal set del film Tom Holland a.k.a. Peter Parker percorre le strade innevate di New York, e tutto ciò che manca è un bel "Ho, Ho Ho" di accompagnamento.

Il paesaggio innevato era già stato anticipato da altre foto e video dal set di Spider-Man 3, sebbene siano in parte poi state rimosse dai social.

Stando infatti alla descrizione che accompagnava quegli scatti, Peter sembrava essere alla ricerca di MJ, ora impiegata un una pasticceria assieme a Ned (Jacob Batalon). La foto che trovate anche in calce alla notizia parrebbe essere parte proprio di quel video che mostrava Peter in cerca del locale, dove lui entrerà per poi cambiare subito idea e avventurarsi nuovamente all'esterno, non prima però che la ragazza gli faccia scivolare sul bancone una tazza di caffé da portar via con sé.

Non sappiamo molto di più sulle circostanze intorno a questi spaccati dal film, ma probabilmente ci verrà fornito maggior contesto con il nuovo trailer.

Spider-Man: No Way Home arriverà a dicembre al cinema.