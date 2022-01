Spider-Man: No Way Home, Tobey Maguire e Willem Dafoe nel Guinness World Record!

Spider-Man: No Way Home è il film dei record e ora alla lunga lista di traguardi raggiunti dalla pellicola con Tom Holland si aggiunge anche un curioso primato conquistato da Tobey Maguire e Willem Dafoe, entrambi tornati nei loro rispettivi ruoli interpretati nella trilogia di Sam Raimi.

Per quanto tempo si può mantenere il proprio ruolo di personaggio Marvel? Hugh Jackman e Patrick Stewart detenevano il record precedente per aver interpretato Wolverine e il Professor X per quasi 17 anni. Se i due tornassero quest'anno in scena, batterebbero di nuovo il record, ma per ora Green Goblin e l'originale Spider-Man detengono il podio della longevità visto che vestono i panni di personaggi Marvel negli adattamenti live-action da oltre 19 anni.



Mentre Tobey Maguire e il collega Andrew Garfield hanno fatto di tutto per mantenere segreta la loro presenza in Spider-Man: No Way Home, adessi ormai la notizia è di dominio pubblico. Tutti e tre gli attori di Spider-Man sono ora apparsi nel Marvel Cinematic Universe e collettivamente hanno reso il film uno dei più acclamati dai fan, anche se Tom Holland era terrorizzato dall'incontro con i colleghi, come ha spiegato in una recente intervista.



Vi lasciamo con la nostra recensione di Spider-Man: No Way Home, in attesa di scoprire se Jackman e Stewart si riprenderanno mai il podio.