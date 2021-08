Spider-Man: No Way Home, Tobey Maguire è nel trailer? Le folli teorie dei fan

Un'ondata di entusiasmo ha travolto i fan della Marvel con l'arrivo del trailer di Spider-Man: No Way Home. Gli spettatori hanno dato un primo sguardo alle immagini, che hanno confermato la presenza di Dr.Strange (ormai ovvia), Wong e Doctor Otto Octavius. Tra gli attori che i fan sperano di vedere, ci sono anche Andrew Garfield e Tobey Maguire.

Nessuna conferma per quanto riguarda la presenza dei due, non come si era invece sperato. Tuttavia il pubblico non demorde. Infatti la Marvel potrebbe conservarli come sorpresa, da tirare fuori proprio nel bel mezzo della pellicola, lasciando tutti con un'espressione di stupore sul volto. E in effetti sulla presenza di Tobey Maguire sono nate diverse teorie che stanno facendo il giro del web.

Secondo molti, infatti, anche se Tobey non è stato avvistato nel trailer, in realtà ci sarebbe, solo non con la sua faccia. Sì, avete capito bene. Si pensa, infatti, che la Marvel sia intervenuta con un incredibile lavoro di CGI, sostituendo il volto di Maguire con quello di... Tom Holland. Sembra assurdo? Giusto un po'. Improbabile? Di certo. Impossibile? Mai dire mai. Che le riprese siano state modificate, infatti, è assodato. Ma da dove nasce questa teoria?

Nel corso del trailer, Tom Holland indossa un abito scuro e una camicia blu con una cravatta blu scuro, identici a quelli indossati da Maguire in Spider-Man 3. Dunque l'associazione viene spontanea, e molti hanno pensato immediatamente che per evitare spoiler la Marvel abbia deciso di sostituire la faccia di Tobey inserendo al suo posto il volto di Tom. In fondo si tratta del Multiverso, e il ritorno del personaggio interpretato da Molina, ci fa capire che può succedere di tutto.

Non si tratterebbe dell'unica teoria nata dai fan della serie, che hanno anche immaginato che Miles Morales potrebbe apparire nella pellicola. E, probabilmente, per quanto folle possa sembrare, non sarà neanche la più assurda. Voi cosa ne pensate? Date un'occhiata al tweet di confronto dei due outfit!