Spider-Man No Way Home, Tobey Maguire: 'Tom Holland mi ha davvero stupito'

Spiderman No Way Home è già primo in tutte le classifiche di vendite e noleggi on demand, ma la Sony continua a sponsorizzare l'uscita del film MCU sul mercato digitale con nuovi interviste e retroscene.

L'ultima riguarda il ritorno di Tobey Maguire e il suo rapporto con Tom Holland: lo Spider-Man originale della trilogia diretta da Sam Raimi e il suo giovane 'erede' che interpreta Peter Parker nel Marvel Cinematic Universe si sono incontrati per la prima volta durante gli eventi di No Way Home, e Maguire in un video dietro le quinte pubblicato come bonus featurette dell'edizione home-video del film ha dichiarato:

"Fin dal primo momento, fin dalla prima scena che abbiamo girato insieme, sono rimasto semplicemente sbalordito dalla sua bravura. Era una scena che gli chiedeva di essere vulnerabile, e mi ha impressionato", ha detto Maguire. "Quello che molti non capiscono è che Tom Holland ha tutta la pressione del mondo addosso. Noi come 'fratelli maggiori' possiamo solo aiutarlo e supportarlo nel suo ruolo", ha aggiunto Andrew Garfield, interprete di Peter Parker nella saga di The Amazing Spider-Man.

Ricordiamo che, secondo i rumor, Tobey Maguire dovrebbe tornare come Spider-Man anche in Doctor Strange in the Multiverse of Madness, mentre la Sony in queste ore ha risposto alla campagna mediatica dei fan per The Amazing Spiderman 3. Inoltre, il MCU proseguirà la storia del Peter Parker di Tom Holland con una nuova trilogia e altri film crossover. Per altri retroscena, scoprite i contenuti speciali e le varie versioni dell edizione home video di Spiderman No Way Home.