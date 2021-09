Spider-Man: No Way Home, Tobey Maguire e Andrew Garfield nel trailer di novembre?

Spider-Man: No Way Home si sta lentamente avvicinando e, mentre l'hype dei fan aumenta, ulteriori informazioni sul film continuano a girare sul web: dopo gli aggiornamenti sul crossover con Venom e i Sinistri Sei, ora si parla del prossimo trailer ufficiale.

Alla fine del mese scorso è andato in onda il primo trailer di Spider-Man: No Way Home, che ha rivelato la trama del film e il ritorno di Alfred Molina, oltre a confermare il Multiverso e anticipare la presenza di altri villain. Il filmato ha superato il record del trailer di Avengers: Endgame in fatto di visualizzazioni, ma secondo i nuovi rapporti il prossimo trailer potrebbe fare addirittura meglio. Stando a quanto riportato da Big Screen Leaks, infatti, il secondo trailer di Spider-Man: No Way Home includerà Tobey Maguire e Andrew Garfield, che compariranno nell'ultima scena del filmato (un po' come è accaduto con Dottor Octopus nel primo trailer).

I fan non si aspettavano di poter ammirare il ritorno dei due personaggi fino all'uscita del film a dicembre potrebbero insomma avere una sorpresa: del resto della possibilità della presenza dei due attori nel film si parla da diversi mesi, e la mossa di marketing di sponsorizzarli ufficialmente in un trailer piuttosto che cercare di tenerli nascosti andando incontro ad eventuali leak è a dir poco condivisibile (a tal proposito, guardate la nuova foto con Andrew Garfield e Tom Holland su un tetto). Certo, questo discorso varrebbe se Tobey Maguire e Andrew Garfield fossero davvero in No Way Home: la cosa non è ancora stata confermata, ecco perché vi invitiamo a considerare l'annuncio di Bg Screen Leaks come una mera indiscrezione.

Voi cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti. Spider-Man: No Way Home uscirà il 17 dicembre.